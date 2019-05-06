ДТП с туристами на Прикарпатье: один пострадавший в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. К Верховинскую ЦРБ доставлено 11 травмированных лиц,которые в автомобиле упали в реку Черный Черемош в Ивано-Франковской области. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Ивано-Франковской области.
В Ивано-Франковской области, по состоянию на 15:30 каретами скорой медицинской помощи доставлено в Верховинскую ЦРБ 11 травмированных, из них 10 граждан Белоруссии и 1 гражданин Украины. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии и 10 в среднем состоянии тяжести.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в том числе количество лиц, находящихся в транспортном средстве и их гражданство, устанавливаются правоохранительными органами.
Также, всего к спасательным работам от Управления ГСЧС в области привлечено 12 единиц техники и 51 человек личного состава.
Напомним, в автомобиле предварительно находилось 23 человека (предварительно пассажиры - граждане Республики Беларусь).
Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области, а именно в селе Красник Верховинского района, грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку Черный Черемош с высоты около 40 м.