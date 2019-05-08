ДТП з туристами на Прикарпатті: двом фігурантам обрали запобіжні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В Івано-Франківському міському суді обрали запобіжні заходи водію, який у нетверезому стані перевозив туристів з Білорусі, та керівнику рафтингової організації, що надав дозвіл на перевезення. Про це журналісту УНН повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.
"Так, і водієві й, власне, керівникові цієї рафтингової організації", - повідомив речник Нацполіції відповідаючи на запитання, чи обрали водію та підприємцю запобіжні заходи.
Тракало уточнив, що водію обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави, а керівнику рафтингової організації — цілодобовий домашній арешт на 60 діб з носінням електронного засобу контролю, тобто браслета.
Як повідомляв УНН, підприємцю в Івано-Франківській області, який надавав послуги рафтинг-турів туристам, а також водію вантажівки "ГАЗ-66" вручили підозри.
Нагадаємо, 6 травня на Івано-Франківщині, а саме у селі Красник Верховинського району, вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м.
Внаслідок ДТП троє осіб загинули на місці: 23-річна і 28-річна громадянки Білорусі й 29-річний громадянин Білорусі. Ще 9 осіб віком від 21 і до 49 років проходять медичне обстеження у Верховинській лікарні з різними травмами.
Згодом з'ясувалося, що водій автомобіля ГАЗ-66, який впав у річку Чорний Черемош, перебував у стані алкогольного сп’яніння.