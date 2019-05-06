ДТП з туристами на Прикарпатті: водія перевірили на алкоголь

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КИЇВ. 6 травня. УНН. На Івано-Франківщині водій автомобіля ГАЗ-66, який впав у річку Чорний Черемош, знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції області.

"Поліцейські встановили, що 47-річний водій автомобіля ГАЗ-66 не справився з керуванням на підйомі, внаслідок чого автомобіль розпочав рух назад і перекинувся у річку. Водій – мешканець одного із сіл Косівського району – керував в стані алкогольного сп’яніння. Це підтвердила медична експертиза. Водій перебуває в стані шоку, обійшовся синцями", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у вантажівці перебували 24 людини (23 туристи-іноземці і 1 водій). Попередньо відомо, що група туристів з Білорусі мала здійснити сплав річкою, тому направлялися до місця призначення.

"Внаслідок ДТП троє осіб загинули на місці: 23-річна і 28-річна громадянки Білорусі і 29-річний громадянин Білорусі. Ще 9 осіб віком від 21-го і до 49-ть років проходять медичне обстеження у Верховинській лікарні з різними травмами. Іншим пасажирам надано допомогу на місці події", - зазначається в повідомленні

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років). Керманича авто правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі йому оголосять підозру, а також суд обере міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині, а саме у селі Красник Верховинського району, вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м.

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