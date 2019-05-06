ДТП с туристами на Прикарпатье: водителя проверили на алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Ивано-Франковской области водитель автомобиля ГАЗ-66, который упал в реку Черный Черемош, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
"Полицейские установили, что 47-летний водитель автомобиля ГАЗ-66 не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и перевернулся в реку. Водитель - житель одного из сел Косовского района - находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медицинская экспертиза. Водитель находится в состоянии шока, обошелся синяками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в грузовике находились 24 человека (23 туриста-иностранца и 1 водитель). Предварительно известно, что группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке, так направлялись к месту назначения.
"В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте от 21-го до 49-ти лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице с различными травмами. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет). Руководителя авто правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре ему объявят подозрение, а также суд изберет меру пресечения.
Напомним, в Ивано-Франковской области, а именно в селе Красник Верховинского района, грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку Черный Черемош с высоты около 40 м.