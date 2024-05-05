ДТП в Польше: погибли три человека, среди них возможно 2 украинца и белорус

В Варшаве в ДТП погибли 3 человека, среди которых, вероятно, двое украинцев и белорус. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa, передает УНН.

Детали

В столице Польши 3 мая произошла трагедия на дороге, которая привела к гибели трех человек. По информации представителя окружной прокуратуры Варшавы Шимона Банны, авария случилась на юге города и вызвана автомобилем BMW.

Водитель автомобиля, который, по словам Банны, нарушил правила скорости, потерял управление транспортным средством, съехал с дороги и врезался в дерево. К сожалению, автомобиль в результате столкновения загорелся.

По предварительным данным, среди погибших вероятно есть двое граждан Украины и один гражданин Беларуси.

Добавим

Расследование происшествия уже начато согласно уголовной статье, предусматривающей ответственность за неумышленное причинение ДТП со смертельным исходом.

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