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ДТП у Польщі: загинуло троє осіб, серед них можливо 2 українці та білорус

ДТП у Польщі: загинуло троє осіб, серед них можливо 2 українці та білорус

Київ • УНН

 • 41515 перегляди

Три людини, в тому числі двоє українців і білорус, загинули в автокатастрофі у Варшаві, коли автомобіль BMW, що їхав на великій швидкості, врізався в дерево і загорівся.

У Варшаві у ДТП загинули 3 людини, серед яких, ймовірно, двоє українців і білорус. Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa, передає УНН.

Деталі

У столиці Польщі 3 травня сталася трагедія на дорозі, що призвела до загибелі трьох осіб. За інформацією представника окружної прокуратури Варшави Шимона Банни, аварія трапилася на півдні міста і спричинена автомобілем BMW.

Водій автомобіля, який, за словами Банни, порушив правила швидкості, втратив керування транспортним засобом, з'їхав з дороги і врізався у дерево. На жаль, автомобіль внаслідок зіткнення загорівся.

За попередніми даними, серед загиблих ймовірно є двоє громадян України та один громадянин білорусі.

Додамо

Розслідування події вже розпочато згідно з кримінальною статтею, що передбачає відповідальність за ненавмисне спричинення ДТП із смертельними наслідками.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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