ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: назначено подготовительное заседание

Суд назначил на 4 сентября подготовительное заседание по делу в отношении экс-главы Броварской РГА Майбоженко, которого подозревают в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление Броварского горрайонного суда Киевской области.

Суд назначил подготовительное судебное заседание в уголовном производстве, на 14:30 4 сентября 2024 года в помещении Броварского горрайонного суда Киевской области.

Дополнение

В апреле 2024 года под Киевом тогда еще глава райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко устроил ДТП на пешеходном переходе. Он не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести, среди них - ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской РГА.

Майбоженко было сообщено о подозрении в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения.