ДТП за участі ексголови Броварської РДА Майбоженка: призначено підготовче засідання
Київ • УНН
Підготовче засідання у справі Майбоженка, підозрюваного у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп'яніння, призначено на 4 вересня. Інцидент стався у квітні 2024 року, після чого Майбоженка звільнили з посади.
Суд призначив на 4 вересня підготовче засідання у справі щодо ексголови Броварської РДА Майбоженка, якого підозрюють у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу Броварського міськрайонного суду Київської області.
Суд призначив підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, на 14: 30 4 вересня 2024 року в приміщенні Броварського міськрайонного суду Київської області.
Доповнення
У квітні 2024 року під Києвом тоді ще голова райдержадміністрації Броварів Володимир Майбоженко влаштував ДТП на пішохідному переході. Він не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них - дитина.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської РДА.
Майбоженку було повідомлено про підозру у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння.