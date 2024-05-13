ДТП на столичной АЗС: дело водителя Audi передали в суд

По делу о ДТП с масштабным пожаром на столичной АЗС, в результате которого погиб 17-летний парень, будут судить 22-летнего водителя Audi - в суд направили обвинительный акт, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

"Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего киевлянина по обвинению в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Суть дела

9 июля 2023 года водитель автомобиля Audi TT вместе с 17-летним братом двигались по Броварскому проспекту в направлении улицы Строителей со скоростью 83-98 км/ч, при разрешенной скорости на этом участке - 50 км/ч, указали в прокуратуре.

Приближаясь к автозаправке, из-за превышения скорости водитель не справился с управлением и въехал в две топливо-распределительных колонки автозаправки и автомобили, которые в это время были на заправке. В результате столкновения возник масштабный пожар, во время которого было уничтожено 9 автомобилей. Помещение АЗС сгорело полностью. Владельцами заправки к обвиняемому предъявлены гражданские на общую сумму более 60 млн гривен.

Пассажир автомобиля Audi TT получил тяжелые телесные повреждения, от которых через несколько дней скончался в больнице.

Умер 17-летний парень, пострадавший в ДТП, которое вызвало пожар на столичной АЗС