ДТП на столичній АЗС: справу водія Audi передали до суду
Київ • УНН
22-річному водієві Audi загрожує до 8 років позбавлення волі за смертельну аварію на АЗС, в результаті якої загинув 17-річний пасажир і було завдано збитків на суму понад 60 мільйонів гривень.
У справі про ДТП з масштабною пожежею на столичній АЗС, внаслідок якої загинув 17-річний хлопець, судитимуть 22-річного водія Audi - до суду скерували обвинувальний акт, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.
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"Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 22-річного киянина за обвинуваченням у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України)", - ідеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Суть справи
9 липня 2023 року водій автомобіля "Audi TT" разом із 17-річним братом рухалися Броварським проспектом в напрямку вулиці Будівельників зі швидкістю 83-98 км/год, при дозволеній швидкості на цій ділянці - 50 км/год, вказали у прокуратурі.
Наближаючись до автозаправки, через перевищення швидкості водій не впорався з керуванням та в’їхав у дві паливо-розподільчих колонки автозаправки та автомобілі, що в цей час були на заправці. Внаслідок зіткнення виникла масштабна пожежа, під час якої було знищено 9 автомобілів. Приміщення АЗС згоріло повністю. Власниками заправки до обвинуваченого пред’явлено цивільні на загальну суму понад 60 млн гривень.
Пасажир автомобіля Audi TT отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких через декілька днів помер у лікарні.
Помер 17-річний хлопець, що постраждав у ДТП, яка спричинила пожежу на столичній АЗС14.07.23, 14:47 • 982406 переглядiв