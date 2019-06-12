ДСНС: после пожара в одесской психбольнице вчера один человек умер в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. После пожара в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" 11 июня один человек умер в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
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"10 июня в 21:44 в Суворовском районе города Одесса по ул. Академика Воробьева, 9 в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" Одесского облсовета возник пожар, в результате которого погибли 6 человек и госпитализированы 5 человек, из которых 11 июня в больнице умер 1 человек", - указали в ведомстве.
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Напомним, вечером 10 июня в полицию с ГСЧС в Одесской области поступило сообщение о возгорании в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья.
По данным полиции, в результате происшествия четыре человека погибли на месте, еще двое умерли в медицинских учреждениях. Среди погибших медсестра больницы. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу.
Из-за пожара в одесской психбольнице открыли производство.
В Одесской области 12 июня день траура по погибшим в пожаре в психбольнице.