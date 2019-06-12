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На Одещині сьогодні день жалоби за загиблими на пожежі в психлікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. В Одеській області сьогодні, 12 червня, оголошено днем жалоби за загиблими під час пожежі в обласному медичному центрі психічного здоров’я. Це визначено розпорядженням в.о. голови Одеської ОДА Сергія Паращенка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Одеської ОДА.

На Одещині сьогодні день жалоби за загиблими на пожежі в психлікарні

“Усім підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності рекомендовано обмежити використання музики і проведення розважальних заходів", - зазначив Паращенко.

За його словами, родинам загиблих буде виплачено матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень, а родинам потерпілих – 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, 10 червня о 21:44 у Суворовському районі м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9 виникло загорання даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства "Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради на площі 500 м2. О 23:19 пожежу було ліквідовано.

Всього загинуло 6 осіб, було госпіталізовано 5 осіб.

До початку пожежі в корпусі № 7 знаходилось 52 хворих та 3 медпрацівника (загалом 55 чоловік), із них 43 пацієнта було евакуйовано та розміщено по відділенням лікарні.

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олена Тєряєва повідомила, що на даний час у лікарнях міста знаходяться четверо постраждалих внаслідок пожежі з різними ступенями тяжкості стану здоров’я. Всього через пожежу загинуло шестеро осіб, з яких п’ятеро – пацієнти, та одна – медична сестра. Усіма необхідними лікувальними препаратами пацієнти забезпечені, питання знаходиться на контролі головних лікарів закладів.

Начальник управління обласної ради з майнових відносин Віктор Лунгул повідомив, що на момент загоряння у будівлі № 7 Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу була справною і спрацювала своєчасно.

Триває проведення оперативно-слідчих дій та огляду місця трагедії відповідними структурами. За попередніми даними розслідування, фахівці вважають ймовірною версією пожежі занесення стороннього джерела запалювання ззовні.

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