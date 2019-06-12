В Одесской области сегодня день траура по погибшим на пожаре в психбольнице
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Одесской области сегодня, 12 июня, объявлен днем траура по погибшим во время пожара в областном медицинском центре психического здоровья. Это определено распоряжением и.о. председателя Одесской ОГА Сергея Паращенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.
"Всем предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий", - отметил Паращенко.
По его словам, семьям погибших будет выплачена материальная помощь в размере 100 000 гривен, а семьям пострадавших - 50000 гривен.
Напомним, 10 июня в 21:44 в Суворовском районе Одессы по ул. Академика Воробьева, 9, возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" Одесского облсовета на площади 500 кв. м. В 23:19 пожар был ликвидирован.
Всего погибло 6 человек, были госпитализированы 5 человек.
До начала пожара в корпусе № 7 находилось 52 больных и 3 медработника (всего 55 человек), из них 43 пациента были эвакуированы и размещены по отделениям больницы.
Директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Елена Теряева сообщила, что в настоящее время в больницах города находятся четверо пострадавших в результате пожара с различными степенями тяжести состояния здоровья. Всего из-за пожара погибло шесть человек, из которых пятеро - пациенты, и одна - медицинская сестра. Всеми необходимыми лечебными препаратами пациенты обеспечены, вопрос находится на контроле главных врачей учреждений.
Начальник управления областного совета по имущественным отношениям Виктор Лунгул сообщил, что на момент возгорания в здании № 7 Одесского областного медицинского центра психического здоровья система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре была исправной и сработала своевременно.
Продолжается проведение оперативно-следственных действий и осмотра места трагедии соответствующими структурами. По предварительным данным расследования, специалисты считают вероятной версией пожара занесение постороннего источника возгорания извне.