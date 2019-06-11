Після пожежі в одеській психлікарні залишаються госпіталізованими 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Станом на 5:50 вівторка у лікарнях Одеси залишаються госпіталізованими 5 осіб після пожежі в одеській психичній лікарні №1. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Підрозділами ДСНС врятовано було 15 осіб, з них 4 особи померли не приходячи до тями та 6 осіб у важкому стані з ознаками отруєння чадним газом госпіталізовано, з них 2 особи померло.
О 04:20 11 червня було госпіталізовано ще одну особу, її стан стабільний.
Всього загинуло 6 осіб, госпіталізовано 5 осіб.
До гасіння залучалося 57 чол. о/с та 12 од. техніки.
Нагадаємо, 10 червня о 21:44 у Суворовському районі м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9 виникло загорання даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства "Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради на площі 500 м2. О 23:19 пожежу було ліквідовано.