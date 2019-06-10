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Кількість жертв через пожежу в одеській психлікарні збільшилася до 6 осіб, десятки госпіталізовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Шість людей загинули через пожежу в одеській психіатричній лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП в Одеській області.

За даними поліції, наразі у лікарнях перебуває 41 людина, одна із них у вкрай важкому стані.

За неуточненими даними, одна з загиблих медсестра лікарні.

Площа пожежі – 500 квадратних метрів. На момент загорання у відділенні медичного центру перебувала 51 людина, серед них – три співробітники лікарні.

До гасіння залучалося 57 осіб о/с та 12 од. техніки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством пожежної безпеки). Причина пожежі наразі невідома.

Нагадаємо, 10 червня о 21:44 у Суворовському районі м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9 виникло загорання даху одноповерхового корпусу обласної клінічної психіатричної лікарні № 1 на площі 500 кв. метрів. О 23:19 пожежу було ліквідовано.

Повідомлялось, що загинули 4 людей і 6 госпіталізовані в тяжкому стані.

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