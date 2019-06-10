В Одесі горів корпус психлікарні, 4 особи загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. В Одесі сталася пожежа в корпусі обласної клінічної психіатричної лікарні № 1, внаслідок чого загинуло 4 людей і 6 госпіталізовані в тяжкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"10 червня о 21:44 у Суворовському районі м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9 виникло загорання даху одноповерхового корпусу обласної клінічної психіатричної лікарні № 1 на площі 500 м2", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що четверо людей померли, не приходячи до тями. Крім того, 6 осіб госпіталізовані у тяжкому стані з отруєнням продуктами горіння.
О 23:19 пожежу ліквідовано.
Нагадаємо, в Одеському морехідному коледжі сталася пожежа на першому поверсі навчального корпусу.