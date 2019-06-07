В Одесі горів морехідний коледж

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Сьогодні, в Одеському морехідному коледжі сталася пожежа на першому поверсі навчального корпусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України в Одеській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку “101” о 08:30.

“В ОдесІ по вулиці Мечнікова, 130 (сталася — ред.) пожежа в Одеському морехідному коледжі рибної промисловості. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що виникло загоряння в електрощитовій на першому поверсі учбового корпусу”, — йдеться в повідомленні.

В результаті, пожежники за допомогою вогнегасника ліквідували загоряння на площі 2 м кв. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, у столиці сталася пожежа на території колишньої автобази, горіло три легкових автомобілі та металева прибудова до ангару.

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