У Києві сталася пожежа на колишній автобазі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У столиці сталася пожежа на території колишньої автобази, горіло три легкових автомобілі та металева прибудова до ангару. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Києві.
Повідомлення про пожежу на території колишньої автобази на вулиці Гната Хоткевича, 34, що у Дніпровському районі столиці, рятувальники отримали 7 червня о 2:35.
"Як виявилося, горіло 2 легкових автомобілі на відстані 15 м від будівлі-ангару, та металева прибудова до ангару на площі 120 кв. м, в якій знаходився легковий автомобіль", - вказали у відомстві.
Пожежу о 3:17 вдалося локалізувати, а о 3:24 - ліквідувати.
"Ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється", - додали рятувальники.
Нагадаємо, на Полтавщині на нафтобазі сталася пожежа.