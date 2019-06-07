В Киеве произошел пожар на бывшей автобазе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В столице произошел пожар на территории бывшей автобазы, горело три легковых автомобиля и металлическая пристройка к ангару. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Сообщение о пожаре на территории бывшей автобазы на улице Гната Хоткевича, 34, что в Днепровском районе столицы, спасатели получили 7 июня в 2:35.
"Как оказалось, горело 2 легковых автомобиля на расстоянии 15 м от здания-ангара, и металлическая пристройка к ангару на площади 120 кв. м, в которой находился легковой автомобиль", - указали в ведомстве.
Пожар в 3:17 удалось локализовать, а в 3:24 - ликвидировать.
"Никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается", - добавили спасатели.
Напомним, в Полтавской области на нефтебазе произошел пожар.