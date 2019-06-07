На Полтавщині на нафтобазі сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Ввечері четверга на нафтобазі ТОВ "Нафтолюкс" сталася пожежа. Горів фланець резервуару об'ємом 1 тисяча кв. м. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, передає УНН.
“6 червня о 19 год. у с. Покровське Решетилівського району на території недіючої нафтобази ТОВ „Нафтолюкс“ сталося загорання фланцю резервуара об’ємом 1 тис. м3”, — йдеться у повідомленні
Рятувальники повідомли, що вже о 19 год. 20 хв. пожежу було ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучалося 11 чол. та 2 од. техніки з них від ДСНС 5 чол. особового складу та 1 од. техніки.
Як повідомляв УНН, у пожежі на птахофабриці, яка сталася 4 червня у місті Васильків, що на Київщині, згоріли близько 150 тис. курей.