В Полтавской области произошел пожар на нефтебазе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Вечером четверга на нефтебазе ООО "Нафтолюкс" произошел пожар. Горел фланец резервуара объемом 1 тысяча кв. м. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, передает УНН.
“6 июня в 19 час. в с. Покровское Решетиловского района на территории недействующей нефтебазы ООО „Нафтолюкс“ произошло возгорание фланца резервуара объемом 1 тыс. м3”, — говорится в сообщении
Спасатели сообщат, что уже в 19 час. 20 мин. пожар был ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
К тушению привлекалось 11 чел. и 2 ед. техники из них от ГСЧС 5 чел. личного состава и 1 ед. техники.
Как сообщал УНН, в пожаре на птицефабрике, которая произошла 4 июня в городе Васильков Киевской области, сгорели около 150 тыс. Кур.