В Одессе горел мореходный колледж
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Сегодня, в Одесском мореходном колледже произошел пожар на первом этаже учебного корпуса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ДСНС Украины в Одесской области.
Сообщение о пожаре поступило в службу спасения “101” в 08:30.
“В Одессе на улице Мечникова, 130 (сулчился - ред.) пожар в Одесском мореходном колледже рыбной промышленности. По прибытию на место вызова спасатели установили, что произошло возгорание в электрощитовой на первом этаже учебного корпуса”, - говорится в сообщении.
В результате, пожарные с помощью огнетушителя ликвидировали возгорание на площади 2 кв.м. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, в столице произошел пожар на территории бывшей автобазы, горело три легковых автомобиля и металлическая пристройка к ангару.