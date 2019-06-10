В Одессе горел корпус психбольницы, 4 человека погибли

"10 июня в 21:44 в Суворовском районе г. Одесса по ул. Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1 на площади 500 м2", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что четыре человека погибли, не приходя в сознание. Кроме того, 6 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения.

В 23:19 пожар был ликвидирован.

Напомним, в Одесском мореходном колледже произошел пожар на первом этаже учебного корпуса.