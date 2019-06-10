Число жертв в результате пожара в одесской психбольнице увеличилась до 6 человек, десятки госпитализированы

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США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107701 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105846 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134392 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143159 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129376 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129957 просмотра

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6 марта, 07:39 • 131179 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153310 просмотра

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Число жертв в результате пожара в одесской психбольнице увеличилась до 6 человек, десятки госпитализированы

Число жертв в результате пожара в одесской психбольнице увеличилась до 6 человек, десятки госпитализированы

Киев  •  УНН

 • 10870 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Шесть человек погибли из-за пожара в одесской психиатрической больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.

По данным полиции, в настоящее время в больницах находится 41 человек, один из них в крайне тяжелом состоянии.

По неуточненным данным, одна из погибших медсестра больницы.

Площадь пожара - 500 квадратных метров. На момент возгорания в отделении медицинского центра находился 51 человек, среди них - три сотрудника больницы.

К тушению привлекалось 57 чел. л/с и 12 ед. техники.

Полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством пожарной безопасности). Причина пожара пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в корпусе областной клинической психиатрической больницы № 1, в результате чего погибли 4 человека и 6 госпитализированы в тяжелом состоянии.

10 июня в 21:44 в Суворовском районе г. Одесса по ул. Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1 на площади 500 кв. м.

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