Число жертв в результате пожара в одесской психбольнице увеличилась до 6 человек, десятки госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Шесть человек погибли из-за пожара в одесской психиатрической больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.
По данным полиции, в настоящее время в больницах находится 41 человек, один из них в крайне тяжелом состоянии.
По неуточненным данным, одна из погибших медсестра больницы.
Площадь пожара - 500 квадратных метров. На момент возгорания в отделении медицинского центра находился 51 человек, среди них - три сотрудника больницы.
К тушению привлекалось 57 чел. л/с и 12 ед. техники.
Полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством пожарной безопасности). Причина пожара пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в корпусе областной клинической психиатрической больницы № 1, в результате чего погибли 4 человека и 6 госпитализированы в тяжелом состоянии.
10 июня в 21:44 в Суворовском районе г. Одесса по ул. Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1 на площади 500 кв. м.