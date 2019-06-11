После пожара в одесской психбольнице остаются госпитализированными 5 человек

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 3673 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 24578 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 108108 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106073 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143242 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129444 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129964 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131184 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153311 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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После пожара в одесской психбольнице остаются госпитализированными 5 человек

После пожара в одесской психбольнице остаются госпитализированными 5 человек

Киев  •  УНН

 • 8020 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. По состоянию на 5:50 вторника в больницах Одессы остаются госпитализированными 5 человек после пожара в одесской психична больницы №1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Подразделениями ДСНС спасены 15 человек, из них 4 человека умерли не приходя в сознание и 6 в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализированы, из них 2 человека умерли.

В 04:20 11 июня были госпитализированы еще одного человека, его состояние стабильное.

Всего погибло 6 человек, госпитализированы 5 человек.

К тушению привлекалось 57 чел. л/с и 12 ед. техники.

Напомним, 10 июня в 21:44 в Суворовском районе г.. Одесса по ул. Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" Одесского облсовета на площади 500 кв. м. В 23:19 пожар был ликвидирован.

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