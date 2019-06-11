После пожара в одесской психбольнице остаются госпитализированными 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. По состоянию на 5:50 вторника в больницах Одессы остаются госпитализированными 5 человек после пожара в одесской психична больницы №1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Подразделениями ДСНС спасены 15 человек, из них 4 человека умерли не приходя в сознание и 6 в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализированы, из них 2 человека умерли.
В 04:20 11 июня были госпитализированы еще одного человека, его состояние стабильное.
Всего погибло 6 человек, госпитализированы 5 человек.
К тушению привлекалось 57 чел. л/с и 12 ед. техники.
Напомним, 10 июня в 21:44 в Суворовском районе г.. Одесса по ул. Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" Одесского облсовета на площади 500 кв. м. В 23:19 пожар был ликвидирован.