ДСНС: після пожежі в одеській психлікарні вчора одна людина померла в лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Після пожежі в "Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я" 11 червня одна людина померла у лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
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"10 червня о 21:44 у Суворовському районі міста Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9 в "Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я" Одеської облради виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 6 осіб та госпіталізовано 5 осіб, з яких 11 червня в лікарні померла 1 особа", - вказали у відомстві.
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Нагадаємо, ввечері 10 червня до поліції з ДСНС в Одеській області надійшло повідомлення про загоряння в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я.
За даними поліції, внаслідок події четверо осіб загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах. Серед загиблих медсестра лікарні. Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлені, їх тіла направлені на експертизу.
Через пожежу в одеській психлікарні відкрили провадження.
На Одещині 12 червня день жалоби за загиблими у пожежі в психлікарні.