Через пожежу в одеській психлікарні відкрили провадження

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Відповідно до акту рятувальників, попередня причина загоряння – занесення вогню ззовні", - вказали у поліції.

Для розслідування обставин пожежі створена посилена слідчо-оперативна група з числа працівників слідчого управління ГУНП та Суворовського відділу поліції.

"У межах розпочатих кримінальних проваджень у адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб вказаного закладу тривають обшуки. Встановлюється наявність пожежно-технічної документації, яка буде вилучена для ретельного вивчення", - додали у поліції.

Слідчими проведено первинний огляд місця події, опитані свідки з числа персоналу відділення, в якому відбулася пожежа та інші працівники лікарні.

Після ліквідації пожежі слідчо-оперативна група поліції продовжить свою роботу. Наразі місце події охороняється поліцейськими.

Нагадаємо, що ввечері 10 червня до поліції з ДСНС в Одеській області надійшло повідомлення про загоряння в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я.

Внаслідок події четверо осіб загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах. Серед загиблих медсестра лікарні. Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлені, їх тіла направлені на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані, вказали у поліції.

Додамо, за даними ДСНС, після пожежі в одеській психлікарні залишаються госпіталізованими 5 осіб.