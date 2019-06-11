Из-за пожара в одесской психбольнице открыли производства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. По факту смертельного пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья начаты уголовные производства, в частности, относительно умышленного убийства. Предварительная причина возгорания - занесение огня извне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне", - указали в полиции.
Для расследования обстоятельств пожара создана усиленная следственно-оперативная группа из числа сотрудников следственного управления ГУНП и Суворовского отдела полиции.
"В рамках начатых уголовных производств в административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц указанного заведения продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения", - добавили в полиции.
Следователями проведен первичный осмотр места происшествия, опрошены свидетели из числа персонала отделения, в котором произошел пожар и другие работники больницы.
После ликвидации пожара следственно-оперативная группа полиции продолжит свою работу. Сейчас место происшествия охраняется полицейскими.
Напомним, что вечером 10 июня в полицию с ГСЧС в Одесской области поступило сообщение о возгорании в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья.
В результате происшествия четыре человека погибли на месте, еще двое умерли в медицинских учреждениях. Среди погибших медсестра больницы. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу. Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии, указали в полиции.
Добавим, по данным ГСЧС, после пожара в одесской психбольнице остаются госпитализированными 5 человек.