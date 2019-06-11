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Пожежа в одеській психлікарні: осередок знаходився у приміщенні для сушки білизни

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Осередок пожежі, яка виникла в одеській психіатричній лікарні, знаходився у приміщенні для сушки білизни. Про це повідомив заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Руслан Буханець під час брифінгу щодо ситуації з ліквідацією пожежі в Одеському медичному центрі психічного здоров’я, передає кореспондент УНН.

Пожежа в одеській психлікарні: осередок знаходився у приміщенні для сушки білизни

"Осередок пожежі знаходився не в приміщенні, де проходило лікування, а під навісом так званого господарського призначення для сушки білизни і зберігання різних побутових речей", - зазначив Буханець.

За попередніми даними, причиною пожежі є занесення стороннього джерела запалювання. За словами Буханця, вона не пов’язана з несправністю обладнання.

Як пояснив Буханець, занесення стороннього джерела запалювання – це може бути як умисне потрапляння джерела горіння, тобто підпал, а може бути і необережне – наприклад, паління.

За словами Буханця, відповідно до чинного законодавства та дорученнями, які надавалися урядом, стосовно цього закладу проводилися заходи державного нагляду і контролю у вигляді перевірок протипожежного стану.

"Проводилися вони у 2017 році, 2018 році, і остання перевірка була у березні поточного року… З моменту першої перевірки більша половина зауважень була виправлена"¸ - повідомив Буханець.

Так, розпочався процес монтажу протипожежної сигналізації, яка, за його словами, в тій частині закладу, де виникла пожежа, вже була змонтована і спрацювала.

Крім того, було приведено до ладу електрообладнання будівлі, проведені відповідні навчання.

Нагадаємо, ввечері 10 червня до поліції з ДСНС в Одеській області надійшло повідомлення про загоряння в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я. Внаслідок події четверо осіб загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах.

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