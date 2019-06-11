Пожар в одесской психбольнице: очаг находился в помещении для сушки белья
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Очаг пожара, возникшего в одесской психиатрической больнице, находился в помещении для сушки белья. Об этом сообщил заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Руслан Буханец во время брифинга по ситуации с ликвидацией пожара в Одесском медицинском центре психического здоровья, передает корреспондент УНН.
"Очаг пожара находился не в помещении, где проходило лечение, а под навесом так называемого хозяйственного назначения для сушки белья и хранения различных бытовых вещей", - отметил Буханец.
По предварительным данным, причиной пожара является занесение постороннего источника зажигания. По словам Буханца, она не связана с неисправностью оборудования.
Как пояснил Буханка, занесение постороннего источника зажигания - это может быть как умышленное попадания источника горения, то есть поджог, а может быть и по неосторожности - например, курение.
По словам Буханца, в соответствии с действующим законодательством и поручениями, которые предоставлялись правительством в отношении этого заведения проводились мероприятия государственного надзора и контроля в виде проверок противопожарного состояния.
"Проводились они в 2017 году, 2018 году, и последняя проверка была в марте текущего года ... С момента первой проверки более половины замечаний было исправлено", - сообщил Буханец.
Так, начался процесс монтажа противопожарной сигнализации, которая, по его словам, в той части заведения, где возник пожар, уже была смонтирована и сработала.
Кроме того, было приведено в порядок электрооборудование здания, проведены соответствующие учения.
Напомним, вечером 10 июня в полицию и ГСЧС в Одесской области поступило сообщение о возгорании в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья. В результате происшествия четыре человека погибли на месте, еще двое умерли в медицинских учреждениях.