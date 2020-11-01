Второй вратарь "Динамо" заразился на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вирус COVID-19 обнаружен еще у одного футболиста первой команды "Динамо". Об этом сообщает сайт "бело-синих", передает УНН.
Положительный повторный тест сдал голкипер Денис Бойко. В данный момент игрок чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции.
Стоит отметить, что Бойко имеет в активе шесть проведенных поединков в составе национальной сборной Украины.
Напомним, перед выездом на матч Лиги чемпионов с “Ференцварошем”, положительными оказались повторные тесты на COVID-19 у еще одного динамовского вратаря Георгия Бущана, защитника Виталия Миколенко, а также тренера “Динамо” по физподготовке Виталия Кулыбы.
Как писал УНН, нападающий “Динамо” Фран Соль забил дебютный гол за “Тенерифе”.