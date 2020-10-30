Нападник "Динамо" Соль оформив дебютний гол за іспанський клуб

На 39 хвилині зустрічі Соль зіграв на випередження та головою прокинув м’яч вперед, а другим дотиком пробив правою ногою у ближній нижній кут, що стало несподіванкою для голкіпера — 1:0.

Примітно, що вже з 9-ї хвилини “Луго” грало у меншості, але зуміло відігратися на 90 + 5 хвилині — 1:1. Таким чином, “Тенеріфе” вже 4-ри матчі поспіль не вигравало в Сегунді — очок і 16 сходинка.

Зазначимо, що це перша результативна дія в 5-ти матчах за іспанський клуб Соля.