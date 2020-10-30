Нападающий "Динамо" Соль оформил дебютный гол за испанский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль, выступающий за "Тенерифе" на правах аренды, забил дебютный гол за команду в чемпионате Сегунды, передает УНН.
На 39 минуте встречи Соль сыграл на опережение и головой прокинул мяч вперед, а вторым касанием пробил правой ногой в ближний нижний угол, что стало неожиданностью для голкипера — 1:0.
Примечательно, что уже с 9-й минуты “Луго” играло в меньшинстве, но сумело отыграться на 90 + 5 минуте — 1:1. Таким образом, “Тенерифе” уже 4-ре матче подряд не выигрывал у Сегунды — очков и 16 ступень.
Отметим, что это первое результативное действие в 5-ти матчах за испанский клуб Соля.