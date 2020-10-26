Двоє основних гравців "Динамо" інфікувалися коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Напередодні вильоту на матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів з "Ференцварошем" гравці та персонал першої команди "Динамо" здали обов'язкові тести на COVID-19 у сертифікованій УЄФА лабораторії, повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
У двох гравців, а саме у Георгія Бущана та Віталія Миколенка, тести виявилися позитивними. Крім того, COVID-19 виявлено у тренера "Динамо" з фізичної підготовки Віталія Кулиби. Всі троє почуваються задовільно і перебувають на самоізоляції.
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У всіх інших гравців, тренерів і персоналу результати тестів – негативні.
Варто відзначити, що Бущан в 4-х матчах Ліги чемпіонів цього сезону пропустив три м'ячі, а Миколенко провів у сезоні 10 матчів у різних турнірах та віддав два асисти.