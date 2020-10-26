Двое основных игроков "Динамо" заразились коронавирусом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43784 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65742 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 113200 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100260 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117527 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95101 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100431 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103380 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101721 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101422 просмотра

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Двое основных игроков "Динамо" заразились коронавирусом

Двое основных игроков "Динамо" заразились коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 15117 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Накануне вылета на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ференцварошем" игроки и персонал первой команды "Динамо" сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

У двух игроков, а именно у Георгия Бущана и Виталия Миколенко, тесты оказались положительными. Кроме того, COVID-19 обнаружено у тренера "Динамо" по физической подготовке Виталия Кулыбы. Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.

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Во всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов - отрицательные.

Стоит отметить, что Бущан в 4-х матчах Лиги чемпионов этого сезона пропустил три мяча, а Миколенко провел в сезоне 10 матчей в различных турнирах и отдал два ассиста.

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