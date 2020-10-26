Двое основных игроков "Динамо" заразились коронавирусом

У двух игроков, а именно у Георгия Бущана и Виталия Миколенко, тесты оказались положительными. Кроме того, COVID-19 обнаружено у тренера "Динамо" по физической подготовке Виталия Кулыбы. Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.

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Во всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов - отрицательные.

Стоит отметить, что Бущан в 4-х матчах Лиги чемпионов этого сезона пропустил три мяча, а Миколенко провел в сезоне 10 матчей в различных турнирах и отдал два ассиста.