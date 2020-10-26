Двое основных игроков "Динамо" заразились коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Накануне вылета на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ференцварошем" игроки и персонал первой команды "Динамо" сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
У двух игроков, а именно у Георгия Бущана и Виталия Миколенко, тесты оказались положительными. Кроме того, COVID-19 обнаружено у тренера "Динамо" по физической подготовке Виталия Кулыбы. Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очередной тест Роналду на COVID-19 оказался положительным
Во всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов - отрицательные.
Стоит отметить, что Бущан в 4-х матчах Лиги чемпионов этого сезона пропустил три мяча, а Миколенко провел в сезоне 10 матчей в различных турнирах и отдал два ассиста.