Футбол: черговий тест Роналду на COVID-19 виявився позитивним

“Пост в Instagram обманює вболівальників "Ювентуса", адже Роналду просто радів перемозі в "El clasico". На цей час CR7 все ще позитивний: щоб грати проти "Барселони", він повинен бути негативним до вівторка”, - зазначили в виданні.

Нагадаємо, 13 жовтня УНН писав, що п'ятиразовий володар “Золотого м'яча” інфікувався COVID-19.