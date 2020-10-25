Футбол: очередной тест Роналду на COVID-19 оказался положительным
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Третий тест на наличие антител у футболиста туринского "Ювентуса" оказался положительным. Об этом сообщило итальянское издание Tuttosport, передает УНН.
"Пост в Instagram обманывает болельщиков "Ювентуса", ведь Роналду просто радовался победе в "El clasico". В настоящее время CR7 все еще положительный: чтобы играть против "Барселоны", он должен быть отрицательным до вторника", - отметили в издании.
Напомним, 13 октября УНН писал, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" заразился COVID-19.