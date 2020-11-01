Другий воротар "Динамо" інфікувався на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вірус COVID-19 виявлено ще у одного футболіста першої команди "Динамо". Про це інформує сайт "біло-синіх", передає УНН.
Позитивний повторний тест здав голкіпер Денис Бойко. У даний момент гравець відчуває себе задовільно і знаходиться на самоізоляції.
Варто відзначити, що Бойко має в активі шість проведених поєдинків у складі національної збірної України.
Нагадаємо, перед виїздом на матч Ліги чемпіонів з “Ференцварошем”, позитивними виявилися повторні тести на COVID-19 у ще одного динамівського воротаря Георгія Бущана, захисника Віталія Миколенка, а також тренера “Динамо” з фізпідготовки Віталія Кулиби.
Як писав УНН, нападник “Динамо” Фран Соль забив дебютний гол за “Тенеріфе”.