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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дроны рф атаковали Чернигов: повреждены жилые дома

Дроны рф атаковали Чернигов: повреждены жилые дома

Киев  •  УНН

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В Чернигове в результате атаки российскими беспилотниками повреждены два частных дома. Аварийные службы локализовали пожар, на месте работает полиция и создается комиссия для помощи пострадавшим.

В Чернигове в результате российской атаки беспилотниками обломками шахеда повреждены два частных дома. Об этом информирует Председатель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram, передает УНН.

Детали

После 5 часов утра Брижинский сообщил о частичном разрушении двух частных домов.

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По словам Брижинского, аварийные службы провели первоочередные мероприятия, пожар локализован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.

"Для организации помощи пострадавшим жителям собираю комиссию ТЭБ и ЧС", - добавил начальник Черниговской ГОА.

Напомним

российский беспилотник атаковал гражданское предприятие в Новобаварском районе Харькова, вызвав пожар на 1500 кв.м. Пострадали два человека - женщина 1955 г.р. и ребенок 2015 г.р., которые получили острую реакцию на стресс.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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