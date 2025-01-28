Дроны рф атаковали Чернигов: повреждены жилые дома
Киев • УНН
В Чернигове в результате атаки российскими беспилотниками повреждены два частных дома. Аварийные службы локализовали пожар, на месте работает полиция и создается комиссия для помощи пострадавшим.
В Чернигове в результате российской атаки беспилотниками обломками шахеда повреждены два частных дома. Об этом информирует Председатель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram, передает УНН.
Детали
После 5 часов утра Брижинский сообщил о частичном разрушении двух частных домов.
По словам Брижинского, аварийные службы провели первоочередные мероприятия, пожар локализован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.
"Для организации помощи пострадавшим жителям собираю комиссию ТЭБ и ЧС", - добавил начальник Черниговской ГОА.
Напомним
российский беспилотник атаковал гражданское предприятие в Новобаварском районе Харькова, вызвав пожар на 1500 кв.м. Пострадали два человека - женщина 1955 г.р. и ребенок 2015 г.р., которые получили острую реакцию на стресс.
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