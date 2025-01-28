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Дроновий удар по Харкову: серед постраждалих є дитина, фото наслідків

Київ • УНН

 • 32624 перегляди

російський безпілотник атакував цивільне підприємство в Новобаварському районі Харкова, спричинивши пожежу на 1500 кв.м. Постраждали двоє людей - жінка 1955 р.н. та дитина 2015 р.н., які отримали гостру реакцію на стрес.

У Харкові є двоє постраждалих через ворожу дронову атаку цієї ночі, 28 січня, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на виробничих приміщеннях. Серед потерпілих є дитина. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Деталі

ДСНС-ники уточнили деталі щодо російської повітряної атаки, та показали відео та фото наслідків.

Сьогодні вночі ворог завдав удару БпЛА по території цивільного підприємства у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення

- йдеться у дописі.

За попередніми даними ДСНС передали, в результаті ворожої дронової атаки постраждали 2 людини.

За попередніми даними 2 особи постраждали (гостра реакція на стрес): жінка 1955 р.н. та дитина 2015 р.н. 

- написали в ДСНС.

За словами рятувальників, о 02:36 пожежа вже була локалізована, й зараз "триває її ліквідація".

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До ліквідації наслідків залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо

У Новобаварському районі Харкова внаслідок атаки російського безпілотника сталася пожежа площею 1500 кв.м. Вогонь охопив двоповерховий корпус цивільного підприємства, пошкоджено сусідні будівлі та автомобілі.

У Маріуполі росія вбила близько 20 тис. людей - Зеленський27.01.25, 18:42 • 29040 переглядiв

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