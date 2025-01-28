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Дроновый удар по Харькову: среди пострадавших есть ребенок, фото последствий

Киев  •  УНН

 • 9508 просмотра

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российский беспилотник атаковал гражданское предприятие в Новобаварском районе Харькова, вызвав пожар на 1500 кв.м. Пострадали два человека - женщина 1955 г.р. и ребенок 2015 г.р., которые получили острую реакцию на стресс.

В Харькове есть двое пострадавших из-за вражеской дроновую атаку этой ночью, 28 января, в результате чего вспыхнул масштабный пожар на производственных помещениях. Среди пострадавших есть ребенок. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Детали

ГСЧС-ники уточнили детали относительно российской воздушной атаки, и показали видео и фото последствий.

Сегодня ночью враг нанес удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. В результате обстрела произошел масштабный пожар на площади 1500 м кв. Горели производственные помещения

- говорится в заметке.

По предварительным данным ГСЧС передали, в результате вражеской дроновой атаки пострадали 2 человека.

По предварительным данным 2 человека пострадали (острая реакция на стресс): женщина 1955 г.р. и ребенок 2015 г.р. 

- написали в ГСЧС.

По словам спасателей, в 02:36 пожар уже был локализован, и сейчас "продолжается его ликвидация".

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К ликвидации последствий привлечено более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС.

Напомним

В Новобаварском районе Харькова в результате атаки российского беспилотника произошел пожар площадью 1500 кв.м. Огонь охватил двухэтажный корпус гражданского предприятия, повреждены соседние здания и автомобили.

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