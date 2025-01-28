Дроновый удар по Харькову: среди пострадавших есть ребенок, фото последствий
Киев • УНН
российский беспилотник атаковал гражданское предприятие в Новобаварском районе Харькова, вызвав пожар на 1500 кв.м. Пострадали два человека - женщина 1955 г.р. и ребенок 2015 г.р., которые получили острую реакцию на стресс.
В Харькове есть двое пострадавших из-за вражеской дроновую атаку этой ночью, 28 января, в результате чего вспыхнул масштабный пожар на производственных помещениях. Среди пострадавших есть ребенок. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Детали
ГСЧС-ники уточнили детали относительно российской воздушной атаки, и показали видео и фото последствий.
Сегодня ночью враг нанес удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. В результате обстрела произошел масштабный пожар на площади 1500 м кв. Горели производственные помещения
По предварительным данным ГСЧС передали, в результате вражеской дроновой атаки пострадали 2 человека.
По предварительным данным 2 человека пострадали (острая реакция на стресс): женщина 1955 г.р. и ребенок 2015 г.р.
По словам спасателей, в 02:36 пожар уже был локализован, и сейчас "продолжается его ликвидация".
К ликвидации последствий привлечено более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС.
Напомним
В Новобаварском районе Харькова в результате атаки российского беспилотника произошел пожар площадью 1500 кв.м. Огонь охватил двухэтажный корпус гражданского предприятия, повреждены соседние здания и автомобили.
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