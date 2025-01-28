Дрони рф атакували Чернігів: пошкоджено житлові будинки

У Чернігові внаслідок російської атаки безпілотниками уламками шахеда пошкоджено два приватні будинки. Про це інформує Голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський в Telegram, передає УНН.

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Після 5 години ранку Брижинський повідомив про часткове руйнування двох приватних будинків.

За словами Брижинського, аварійні служби провели першочергові заходи, пожежу локалізовано. На місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції.

"Для організації допомоги постраждалим мешканцям збираю комісію ТЕБ та НС", - додав начальник Чернігівської МВА.

Нагадаємо

російський безпілотник атакував цивільне підприємство в Новобаварському районі Харкова, спричинивши пожежу на 1500 кв.м. Постраждали двоє людей - жінка 1955 р.н. та дитина 2015 р.н., які отримали гостру реакцію на стрес.

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