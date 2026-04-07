Дроны атаковали завод "Минудобрения" в Воронежской области РФ

Вечером в понедельник, 6 апреля, дроны атаковали воронежскую область рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что под удар попал завод "Минудобрения" в Россоши, который производит аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру - базовые компоненты для взрывчатых веществ.

Атаку на регион подтвердил губернатор воронежской области Александр Гусев.

В результате падения сбитого БПЛА и возгорания кровли склада пострадал мужчина 1986 года рождения. С ожогами его доставили в больницу. Также повреждены четыре частных дома: в двух зафиксированы повреждения мансарды, в одном - окон, еще в одном - стены - рассказал Гусев.

Справка

АО "Минудобрения" - одно из крупнейших химических предприятий воронежской области рф. Завод находится под управлением структуры АО "Росхим". Ранее в СМИ актив связывали с бизнесменом Аркадием Ротенбергом, который находится под международными санкциями.

Мощности завода позволяют производить более 550 тысяч тонн аммиачной селитры и до 1,2 миллиона тонн нитроаммофоски в год. Аммиачная селитра, в частности, может использоваться в производстве взрывчатых веществ.

В ночь на 13 декабря 2025 года украинские дроны уже атаковали предприятие.

Напомним

Накануне Россия заявила, что украинские дроны атаковали нефтяной терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) на Черном море, повредив инфраструктуру объекта.

