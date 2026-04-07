Дрони атакували завод "Міндобрива" у воронезькій області рф

18:21 • 9816 перегляди
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
Ексклюзив
16:58 • 19323 перегляди
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
6 квітня, 15:34 • 19203 перегляди
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Ексклюзив
6 квітня, 14:11 • 21286 перегляди
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
6 квітня, 13:34 • 21868 перегляди
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
6 квітня, 12:42 • 18822 перегляди
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
6 квітня, 09:58 • 21092 перегляди
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
6 квітня, 08:23 • 26864 перегляди
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
6 квітня, 06:00 • 29160 перегляди
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
6 квітня, 04:08 • 32196 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
Популярнi новини
Україна розробляє дешевшу альтернативу Patriot: нову систему ППО можуть представити до 2027 року - Reuters6 квітня, 12:40 • 9282 перегляди
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожайPhoto6 квітня, 16:13 • 15653 перегляди
Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною 17:48 • 7468 перегляди
Верховний лідер Ірану виступив із рідкісною публічною заявою17:50 • 5076 перегляди
У рф масштабний збій у роботі інтернету, не працюють банки та держпослуги19:38 • 8572 перегляди
Публікації
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожайPhoto6 квітня, 16:13 • 15694 перегляди
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo6 квітня, 11:53 • 28578 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto6 квітня, 10:09 • 37003 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 125694 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 125207 перегляди
Дрони атакували завод "Міндобрива" у воронезькій області рф

Київ • УНН

 • 1208 перегляди

Під удар потрапило підприємство у россоші, що виробляє компоненти для вибухівки. Пошкоджено склад та житлові будинки, одну людину госпіталізовано.

Ввечері у понеділок, 6 квітня, дрони атакували воронезьку область рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що під удар потрапив завод "Міндобрива" у россоші, який виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру - базові компоненти для вибухових речовин.

Атаку на регіон підтвердив губернатор воронезької області олександр гусєв.

Внаслідок падіння збитого БпЛА і спалаху покрівлі складу постраждав чоловік 1986 року народження. З опіками його доправили до лікарні. Також пошкоджено чотири приватні будинки: у двох зафіксовано пошкодження мансарди, в одному - вікон, ще в одному - стіни

- розповів гусєв.

Довідково

АТ "Міндобрива" - одне з найбільших хімічних підприємств воронезької області рф. Завод перебуває під управлінням структури АТ "Росхім". Раніше у ЗМІ актив пов'язували з бізнесменом аркадієм ротенбергом, який перебуває під міжнародними санкціями.

Потужності заводу дозволяють виробляти понад 550 тисяч тонн аміачної селітри та до 1,2 мільйона тонн нітроамофоски на рік. Аміачна селітра, зокрема, може використовуватися у виробництві вибухових речовин.

У ніч проти 13 грудня 2025 року українські дрони вже атакували підприємство.

Напередодні росія заявила, що українські дрони атакували нафтовий термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) на Чорному морі, пошкодивши інфраструктуру об’єкта.

СБС уразили фрегат рф у Новоросійську та бурову установку - Мадяр06.04.26, 14:05 • 4274 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії