Дрони атакували завод "Міндобрива" у воронезькій області рф

Ввечері у понеділок, 6 квітня, дрони атакували воронезьку область рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що під удар потрапив завод "Міндобрива" у россоші, який виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру - базові компоненти для вибухових речовин.

Атаку на регіон підтвердив губернатор воронезької області олександр гусєв.

Внаслідок падіння збитого БпЛА і спалаху покрівлі складу постраждав чоловік 1986 року народження. З опіками його доправили до лікарні. Також пошкоджено чотири приватні будинки: у двох зафіксовано пошкодження мансарди, в одному - вікон, ще в одному - стіни - розповів гусєв.

Довідково

АТ "Міндобрива" - одне з найбільших хімічних підприємств воронезької області рф. Завод перебуває під управлінням структури АТ "Росхім". Раніше у ЗМІ актив пов'язували з бізнесменом аркадієм ротенбергом, який перебуває під міжнародними санкціями.

Потужності заводу дозволяють виробляти понад 550 тисяч тонн аміачної селітри та до 1,2 мільйона тонн нітроамофоски на рік. Аміачна селітра, зокрема, може використовуватися у виробництві вибухових речовин.

У ніч проти 13 грудня 2025 року українські дрони вже атакували підприємство.

Нагадаємо

Напередодні росія заявила, що українські дрони атакували нафтовий термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) на Чорному морі, пошкодивши інфраструктуру об’єкта.

