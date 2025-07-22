Дроны атаковали нефтехимический гигант в самарской области рф: видео и все детали 22 июля 2025

Во вторник 22 июля дроны атаковали новокуйбышевскую нефтехимическую компанию в самарской области рф. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Речь идет об одном из крупнейших предприятий рф в сфере газопереработки и нефтехимии, входящем в производственную цепь ВПК. Данное предприятие производит сырье для взрывчатых веществ: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетический этиловый спирт, пара-трет-бутилфенол.

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Эти компоненты применяются в производстве тротила, гексогена, тетрила и других типов взрывчатки. Именно они используются для снаряжения артиллерийских снарядов, авиационных бомб, кассетных боеприпасов и ракет - написал Коваленко.

Он добавил, что объем переработки - около 1 млн тонн в год.

Параллельно в сети появились видео атаки дронов на завод.

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Напомним

Вечером 16 июля неизвестные дроны атаковали российский город белгород, в результате чего погиб один мирный житель и шестеро получили ранения. Также повреждены шесть домовладений.