Дроны атаковали нефтехимический гигант в самарской области рф: видео и все детали 22 июля 2025
Киев • УНН
22 июля дроны атаковали новокуйбышевскую нефтехимическую компанию в самарской области рф. Это предприятие производит сырье для взрывчатых веществ, используемых в производстве тротила и других взрывчаток.
Во вторник 22 июля дроны атаковали новокуйбышевскую нефтехимическую компанию в самарской области рф. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Речь идет об одном из крупнейших предприятий рф в сфере газопереработки и нефтехимии, входящем в производственную цепь ВПК. Данное предприятие производит сырье для взрывчатых веществ: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетический этиловый спирт, пара-трет-бутилфенол.
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Эти компоненты применяются в производстве тротила, гексогена, тетрила и других типов взрывчатки. Именно они используются для снаряжения артиллерийских снарядов, авиационных бомб, кассетных боеприпасов и ракет
Он добавил, что объем переработки - около 1 млн тонн в год.
Параллельно в сети появились видео атаки дронов на завод.
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Напомним
Вечером 16 июля неизвестные дроны атаковали российский город белгород, в результате чего погиб один мирный житель и шестеро получили ранения. Также повреждены шесть домовладений.