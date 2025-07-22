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Дрони атакували нафтохімічний гігант у самарській області рф: відео і всі деталі 22 липня 2025

Київ • УНН

 • 11180 перегляди

22 липня дрони атакували новокуйбишевську нафтохімічну компанію в самарській області рф. Це підприємство виробляє сировину для вибухових речовин, що використовуються у виробництві тротилу та інших вибухівок.

Дрони атакували нафтохімічний гігант у самарській області рф: відео і всі деталі

У вівторок 22 липня дрони атакували новокуйбишевську нафтохімічну компанію у самарській області рф. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Йдеться про одне з найбільших підприємств рф у сфері газопереробки та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга ВПК. Дане підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол.

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Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет

- написав Коваленко.

Він додав, що обсяг переробки - близько 1 млн тонн на рік.

Паралельно в мережі з’явились відео атаки дронів на завод.

Увага, відео 18+!!!

Нагадаємо

Увечері 16 липня невідомі дрони атакували російське місто бєлгород, внаслідок чого загинув один мирний житель та шестеро отримали поранення. Також пошкоджено шість домоволодінь.

Євген Устименко

Євген Устименко

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