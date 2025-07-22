Дрони атакували нафтохімічний гігант у самарській області рф: відео і всі деталі 22 липня 2025

У вівторок 22 липня дрони атакували новокуйбишевську нафтохімічну компанію у самарській області рф. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

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Йдеться про одне з найбільших підприємств рф у сфері газопереробки та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга ВПК. Дане підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол.

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Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет