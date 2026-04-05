Дроны атаковали Кстовский НПЗ – десятки взрывов и масштабный пожар на одном из крупнейших заводов РФ

В Нижегородской области РФ дроны ударили по Кстовскому нефтеперерабатывающему заводу, местные сообщают о по меньшей мере 20 взрывах и крупном пожаре. Об этом пишут мониторинговые каналы, передает УНН.

Детали

По сообщениям очевидцев, в ночь на 5 апреля беспилотники атаковали предприятие в городе Кстово. После ударов над заводом появилось мощное зарево, а в районе НПЗ прозвучала серия взрывов. Огонь был виден на значительном расстоянии.

Речь идет о заводе "Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез" – одном из ключевых нефтеперерабатывающих объектов России. По открытым данным, его мощность составляет до 17 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и нефтехимическое сырье. Оно является одним из крупнейших и старейших НПЗ в России.

Официальной информации о масштабах повреждений или последствиях атаки пока нет. Данные уточняются.

