Дроны атаковали Кстовский НПЗ – десятки взрывов и масштабный пожар на одном из крупнейших заводов РФ
Киев • УНН
В Нижегородской области беспилотники ударили по заводу Лукойл мощностью 17 млн тонн нефти. Очевидцы сообщают о 20 взрывах и сильном зареве.
В Нижегородской области РФ дроны ударили по Кстовскому нефтеперерабатывающему заводу, местные сообщают о по меньшей мере 20 взрывах и крупном пожаре. Об этом пишут мониторинговые каналы, передает УНН.
Детали
По сообщениям очевидцев, в ночь на 5 апреля беспилотники атаковали предприятие в городе Кстово. После ударов над заводом появилось мощное зарево, а в районе НПЗ прозвучала серия взрывов. Огонь был виден на значительном расстоянии.
Речь идет о заводе "Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез" – одном из ключевых нефтеперерабатывающих объектов России. По открытым данным, его мощность составляет до 17 млн тонн нефти в год.
Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и нефтехимическое сырье. Оно является одним из крупнейших и старейших НПЗ в России.
Официальной информации о масштабах повреждений или последствиях атаки пока нет. Данные уточняются.
