$43.8150.46
ukenru
11:39 • 1834 перегляди
07:54 • 14141 перегляди
5 квітня, 05:22 • 30842 перегляди
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 68519 перегляди
4 квітня, 15:43 • 63905 перегляди
4 квітня, 14:09 • 61055 перегляди
4 квітня, 08:00 • 43560 перегляди
4 квітня, 07:30 • 80208 перегляди
4 квітня, 05:27 • 34496 перегляди
4 квітня, 05:00 • 61394 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
6.4м/с
22%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальне
Техніка
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Financial Times

Дрони атакували Кстовський НПЗ – десятки вибухів і масштабна пожежа на одному з найбільших заводів рф

Київ • УНН

 • 14375 перегляди

У Нижньогородській області безпілотники вдарили по заводу Лукойл потужністю 17 млн тонн нафти. Очевидці повідомляють про 20 вибухів та сильне зарево.

У нижегородській області рф дрони вдарили по Кстовському нафтопереробному заводу, місцеві повідомляють про щонайменше 20 вибухів і велику пожежу. Про це пишуть моніторингові канали, передає УНН.

Деталі

За повідомленнями очевидців, у ніч на 5 квітня безпілотники атакували підприємство в місті кстово. Після ударів над заводом з’явилася потужна заграва, а в районі НПЗ пролунала серія вибухів. Вогонь було видно на значній відстані.

Йдеться про завод "Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез" – один із ключових нафтопереробних об’єктів росії. За відкритими даними, його потужність становить до 17 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний керосин, мазут і нафтохімічну сировину. Воно є одним із найбільших і найстаріших НПЗ у росії.

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень або наслідки атаки наразі немає. Дані уточнюються.

Сирський заявив, що втрати армії рф кілька місяців поспіль перевищують поповнення04.04.26, 23:59 • 6282 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Енергетика
Війна в Україні