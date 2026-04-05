Дрони атакували Кстовський НПЗ – десятки вибухів і масштабна пожежа на одному з найбільших заводів рф
Київ • УНН
У Нижньогородській області безпілотники вдарили по заводу Лукойл потужністю 17 млн тонн нафти. Очевидці повідомляють про 20 вибухів та сильне зарево.
У нижегородській області рф дрони вдарили по Кстовському нафтопереробному заводу, місцеві повідомляють про щонайменше 20 вибухів і велику пожежу. Про це пишуть моніторингові канали, передає УНН.
Деталі
За повідомленнями очевидців, у ніч на 5 квітня безпілотники атакували підприємство в місті кстово. Після ударів над заводом з’явилася потужна заграва, а в районі НПЗ пролунала серія вибухів. Вогонь було видно на значній відстані.
Йдеться про завод "Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез" – один із ключових нафтопереробних об’єктів росії. За відкритими даними, його потужність становить до 17 млн тонн нафти на рік.
Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний керосин, мазут і нафтохімічну сировину. Воно є одним із найбільших і найстаріших НПЗ у росії.
Офіційної інформації про масштаби пошкоджень або наслідки атаки наразі немає. Дані уточнюються.
