Дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ
Киев • УНН
В ночь на 2 июня дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае, что привело к пожару. Это уже 16-й удар по предприятию с начала большой войны.
В ночь на 2 июня беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Местные жители сообщали о серии взрывов и пожаре на территории предприятия. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.
Детали
Опубликованное очевидцами видео зафиксировало момент попадания дрона по территории НПЗ. Аналитики ASTRA геолоцировали кадры и установили, что съемка велась на расстоянии около 3,5-4 километров от предприятия. Позже информацию об атаке и пожаре подтвердил оперативный штаб Краснодарского края.
Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Южного федерального округа РФ. Его проектная мощность составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Завод играет важную роль в обеспечении топливом южных регионов России.
По подсчетам ASTRA, нынешняя атака стала как минимум 16-м ударом по Ильскому НПЗ с начала полномасштабной войны. Информация о масштабах повреждений и возможном влиянии на работу предприятия в данный момент уточняется.
