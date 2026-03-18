Дрон рф попал по зданию ТЦК в Сумах - в Сухопутных войсках рассказали детали

В среду, 18 марта, вражеский дрон попал в помещение ТЦК и СП в Сумах. В результате удара пострадало здание, однако благодаря релокации личного состава удалось предотвратить жертвы. Внутри здания пострадавших нет, но ранения получил прохожий вблизи места попадания. Об этом журналисту УНН рассказали в Управлении коммуникаций командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как подтвердили в Управлении коммуникаций командования Сухопутных войск, вражеский дрон попал в Сумах в помещение Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В результате прилета пострадало здание городского ТЦК, в котором, однако, не проводились мобилизационные мероприятия, ведь ранее была осуществлена релокация. Ранения получил гражданский мужчина, который стоял неподалеку на остановке общественного транспорта.

Других пострадавших нет. Приняты меры безопасности. Понятно, что находясь в Сумах, и вести себя спокойно на объектах, которые военные, мы не можем себе такого позволить. Поэтому был рассредоточен личный состав по другим местам, которые мы не можем называть, поэтому потерь нет. Люди, которые были в помещении, были в защищенном месте. Они не пострадали - сообщили в управлении.

В Сумах российские войска атаковали дроном административное здание, пострадали люди на остановке, среди них - подросток.

Также в Сумском областном ТЦК и СП заявили, что "атаки россии дронами-камикадзе по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки - это не случайность, а сознательная тактика врага", и что ТЦК Сумской области "продолжают и будут продолжать выполнять свои задачи".